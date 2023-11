Marché de Noël Salle des fêtes Albon, 18 novembre 2023, Albon.

Albon,Drôme

Nombreux exposants ! Animations pour les enfants avec la présence du Père Noël, structures gonflables, buvette et snacking..

2023-11-18 10:00:00 fin : 2023-11-19 18:00:00. .

Salle des fêtes

Albon 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Numerous exhibitors! Children’s entertainment with Santa Claus, inflatables, refreshments and snacks.

Muchos expositores Animación infantil con Papá Noel, hinchables, refrescos y aperitivos.

Zahlreiche Aussteller! Animationen für Kinder mit der Anwesenheit des Weihnachtsmanns, aufblasbaren Strukturen, Getränken und Snacks.

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche