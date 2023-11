Dégustation et vente d’Huîtres Salle des fêtes Albert Champeau Champnétery, 23 décembre 2023, Champnétery.

Champnétery,Haute-Vienne

Vente d’huitres et dégustation sur place d’huitres froides ou chaudes avec possibilité de commander des bourriches..

2023-12-23 fin : 2023-12-23 13:00:00. .

Salle des fêtes Albert Champeau

Champnétery 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Oysters for sale and on-the-spot tasting of hot and cold oysters, with the option of ordering stuffed oysters.

Venta de ostras y degustación in situ de ostras frías y calientes, con la posibilidad de pedir ostras rellenas.

Verkauf von Austern und Verkostung vor Ort von kalten oder warmen Austern mit der Möglichkeit, Bourriches zu bestellen.

Mise à jour le 2023-11-22 par SPL Terres de Limousin