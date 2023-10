Marché de Noël Salle des fêtes Albert Champeau Champnétery, 16 décembre 2023, Champnétery.

Champnétery,Haute-Vienne

Marché de Noël avec artisans et producteurs locaux avec des animations musicales (Les Miaules Covers) et la présence du Père Noël..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 23:00:00. .

Salle des fêtes Albert Champeau

Champnétery 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Christmas market with local craftsmen and producers, musical entertainment (Les Miaules Covers) and Santa Claus.

Mercado navideño con artesanos y productores locales, animación musical (Les Miaules Covers) y Papá Noel.

Weihnachtsmarkt mit lokalen Handwerkern und Produzenten mit musikalischer Unterhaltung (Les Miaules Covers) und der Anwesenheit des Weihnachtsmannes.

Mise à jour le 2023-10-19 par SPL Terres de Limousin