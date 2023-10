Repas d’automne et soirée dansante Salle des fêtes Albert Champeau Champnétery, 24 novembre 2023, Champnétery.

Champnétery,Haute-Vienne

Repas d’automne organisé par l’association des parents d’élèves afin de financer une partie du voyage scolaire avec soirée dansante..

2023-11-24

Salle des fêtes Albert Champeau

Champnétery 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Autumn meal organized by the parents’ association to finance part of the school trip, with dancing.

Comida de otoño organizada por la asociación de padres para financiar parte del viaje escolar, con baile nocturno.

Herbstessen, das von der Elternvereinigung organisiert wird, um einen Teil der Klassenfahrt zu finanzieren, mit Tanzabend.

