BAL MUSETTE ALBARET LE COMTAL Salle des fêtes Albaret-le-Comtal, 21 octobre 2023, Albaret-le-Comtal.

Albaret-le-Comtal,Lozère

Bal musette à la salle des fêtes organisé par le comité d’animation….

2023-10-21 fin : 2023-10-21 02:00:00. EUR.

Salle des fêtes

Albaret-le-Comtal 48310 Lozère Occitanie



Musette ball at the Salle des Fêtes organized by the Comité d’Animation…

Baile de musette en el salón del pueblo organizado por el comité de animación…

Bal musette in der Festhalle, organisiert vom Animationskomitee…

Mise à jour le 2023-01-20 par 48 – OT de l’Aubrac Lozérien