Chantons Noa ! Salle des Fêtes Alain Cuny, Beauvoir (50) Chantons Noa ! Salle des Fêtes Alain Cuny, Beauvoir (50), 2 décembre 2023, . Chantons Noa ! Samedi 2 décembre, 16h00 Salle des Fêtes Alain Cuny, Beauvoir (50) prix libre C’est rituel. Tous les ans, la Cie Bardaw en partenariat avec l’association La Loure renoue avec la tradition des chanteries de Noël sur les bords du Couesnon. Jusque dans les années 1950, il était d’usage de chanter des Noëls populaires sur les deux rives du Couesnon durant les dimanches de l’Avent. Les collectes conjointes, conduites par La Bouèze et La Loure au début des années 2000, ont permis de révéler et relancer ces répertoires. Retrouvez-nous donc le samedi 2 décembre à Beauvoir pour l’occasion ! 16h00 : balade chantée (départ salle des fêtes Alain Cuny, à Beauvoir) jusqu’au barrage du Couesnon, face au Mont-Saint-Michel 18h00 : chanteries de Noël au Pont de Beauvoir 19h00 : Apéro suivi d’un repas tiré du sac 20h30 : Bal des deux provinces Normandie-Haute-Bretagne. Pratique : Balade et chanteries sont gratuites. Entrée du bal à prix libre. source : événement Chantons Noa ! publié sur AgendaTrad Salle des Fêtes Alain Cuny, Beauvoir (50) Beauvoir

Salle des Fêtes Alain Cuny, 50170 Beauvoir, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/46387 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T16:00:00+01:00 – 2023-12-02T20:00:00+01:00

2023-12-02T16:00:00+01:00 – 2023-12-02T20:00:00+01:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu Salle des Fêtes Alain Cuny, Beauvoir (50) Adresse Beauvoir Salle des Fêtes Alain Cuny, 50170 Beauvoir, France Age max 110 Lieu Ville Salle des Fêtes Alain Cuny, Beauvoir (50) latitude longitude 48.596605;-1.504322

Salle des Fêtes Alain Cuny, Beauvoir (50) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//