Bal Traditionnel Salle des Fêtes Alain Cuny, Beauvoir (50)

Bal Traditionnel Salle des Fêtes Alain Cuny, Beauvoir (50), 10 décembre 2022, . Bal Traditionnel Samedi 10 décembre, 20h30 Salle des Fêtes Alain Cuny, Beauvoir (50)

6€

avec La Clique Costarmorigène, La Compagnie Bardaw, La Loure, La Sèrcl et Sul’bi Sul’bou Salle des Fêtes Alain Cuny, Beauvoir (50) Beauvoir Salle des Fêtes Alain Cuny, 50170 Beauvoir, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39976 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] 17h00 : Balade ChantéeRdv à 16h45 devant la Salle des Fêtes Alain Cuny. Gratuit 18h30 : Chantrie de NôaRdv au pont de Beauvoir. Repas partagé sorti du panier à la salle au retour de la chantrie. Gratuit 20h45 : Bal Trad Avec la Compagnie Bardaw, la Clique Costarmorigène, Sul’bi Sul’bou, la Loure, la Sèrcl et plein de surprises !Entrée 6€ / gratuit pour les – de 21 ans. Co-organisation associations la Loure et la Compagnie Bardaw : 06 70 63 30 58 source : événement Bal Traditionnel publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-10T20:30:00+01:00

2022-12-11T00:30:00+01:00

Détails Autres Lieu Salle des Fêtes Alain Cuny, Beauvoir (50) Adresse Beauvoir Salle des Fêtes Alain Cuny, 50170 Beauvoir, France Age maximum 110 lieuville Salle des Fêtes Alain Cuny, Beauvoir (50)

Salle des Fêtes Alain Cuny, Beauvoir (50) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//