La retraite : on l’espère, on l’attend, on la redoute… Et si on en parlait pour s’y préparer ? Salle des fêtes Airvault

La retraite : on l’espère, on l’attend, on la redoute… Et si on en parlait pour s’y préparer ? Conférence à partir de témoignages suivie de stands et atelier pour mieux se préparer au passage à la retraite Vendredi 22 mars, 09h30 Salle des fêtes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-22T09:30:00+01:00 – 2024-03-22T12:30:00+01:00

Fin : 2024-03-22T09:30:00+01:00 – 2024-03-22T12:30:00+01:00

Au programme :

Conférence à partir de témoignages de délégués MSA

Stands et atelier des différents partenaires :

Centre socioculturel de l’Airvaudais Val du Thouet

MSA Services POITOU

Chambre d’Agriculture Charente-Maritime Deux-Sèvres

MSA POITOU

Apéritif de produits locaux offerts

Action organisée par les élus MSA du Thouarsais et Val de Thouet et de la Gâtine – Gratuite et ouverte à tous

Salle des fêtes rue de la mairie 79600 Borcq-sur-Airvault Airvault 79600 Borcq-sur-Airvault Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

retraite conférence

MSA POITOU