»Danse Libre » Salle des Fêtes Ahun, 18 mars 2023, Ahun.

Ahun,Creuse

»Danse Libre ». Les ateliers sont animés bénévolement. Le 3ème samedi de chaque mois.

Seule l’adhésion à l’association Perséphone et la licence Sports pour tous sont obligatoires..

2023-03-18 fin : 2023-03-18 18:00:00. .

Salle des Fêtes

Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine



»Danse Libre ». Workshops are run on a voluntary basis. 3rd Saturday of each month.

Membership of the Perséphone association and a Sports pour tous license are required.

»Danse Libre ». Los talleres son voluntarios. 3er sábado de cada mes.

Es obligatorio ser miembro de la asociación Perséphone y poseer una licencia de Deportes para Todos.

»Freier Tanz ». Die Workshops werden ehrenamtlich geleitet. Jeden dritten Samstag im Monat.

Nur die Mitgliedschaft im Verein Perséphone und die Lizenz Sports pour tous sind obligatorisch.

