Danse Ré-créative Salle des fêtes Agnac, jeudi 21 décembre 2023.

Agnac Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-21 18:30:00

fin : 2023-12-21 20:30:00

Babette vous propose un voyage dansé unique de rencontre avec soi. Guidé dans un cadre rassurant de confiance et de bienveillance. Venez visiter cette danse libératrice en corps, en cœur et en conscience. Offrez-vous cette bulle hors du temps afin de vous retrouver, vous épanouir, etc.

Babette vous propose un voyage dansé unique de rencontre avec soi. Guidé dans un cadre rassurant de confiance et de bienveillance. Venez visiter cette danse libératrice en corps, en cœur et en conscience. Offrez-vous cette bulle hors du temps afin de vous retrouver, vous épanouir, créer votre propre danse et la partager. Aucun besoin de savoir danser.

EUR.

Salle des fêtes

Agnac 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-31 par OT du Pays de Lauzun