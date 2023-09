Bains de sons, bains de gong traditionnels Salle des fêtes Agnac, 7 septembre 2023, Agnac.

Agnac,Lot-et-Garonne

Venez vivre un Bain Sonore avec Babette. Vous vivrez une expérience unique et authentique en atteignant un état méditatif et une relaxation profonde. Pour cela il suffit de vous allonger et de se laisser porter. Prévoyez un tapis, un plaid, un coussin et une bouteille d’eau..

2023-09-07 fin : 2023-09-07 19:30:00.

Salle des fêtes

Agnac 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come and experience a Sound Bath with Babette. You’ll enjoy a unique, authentic experience as you reach a state of meditation and deep relaxation. All you have to do is lie down and let yourself be carried away. Bring a mat, a blanket, a cushion and a bottle of water.

Ven y experimenta un Baño de Sonido con Babette. Disfrutará de una experiencia única y auténtica mientras alcanza un estado de meditación y relajación profunda. Sólo tienes que tumbarte y dejarte llevar. Trae una esterilla, una manta, un cojín y una botella de agua.

Erleben Sie ein Klangbad mit Babette. Sie werden eine einzigartige und authentische Erfahrung machen, indem Sie einen meditativen Zustand und eine tiefe Entspannung erreichen. Dazu müssen Sie sich einfach nur hinlegen und sich tragen lassen. Bringen Sie eine Matte, eine Decke, ein Kissen und eine Flasche Wasser mit.

