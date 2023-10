Thé Dansant Salle des fêtes Affieux, 5 novembre 2023, Affieux.

Affieux,Corrèze

Venez vous divertir au thé dansant animé par Patrice Rivière à partir de 14h30.

Réservation possible, entrée 10€..

2023-11-05 fin : 2023-11-05 . .

Salle des fêtes

Affieux 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy the tea dance hosted by Patrice Rivière from 2.30pm.

Reservations required, admission 10?

Venga a disfrutar del baile del té organizado por Patrice Rivière a partir de las 14.30 h.

Posibilidad de reserva, entrada 10?

Kommen Sie ab 14:30 Uhr zum Tanztee, der von Patrice Rivière moderiert wird.

Reservierung möglich, Eintritt 10?

