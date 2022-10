Loupé! salle des fêtes Acheux en Amiénois, 19 novembre 2022, Acheux-en-Amiénois.

Loupé! Samedi 19 novembre, 17h00 salle des fêtes Acheux en Amiénois

Réservation conseillée, tarifs: 5€ / 3€, famille: 10€

Auteur jeunesse à succès, Gilles Bizouerne raconte sur scène une sélection de ses albums dont Loup gris et la mouche (Didier Jeunesse) et Une maison pour quatre (Editions Syros), et d’autres surprises

salle des fêtes Acheux en Amiénois Rue de Léalvillers 80560 Acheux-en-Amiénois Acheux-en-Amiénois 80560 Somme Hauts-de-France

Zut ! Loup Gris vient d’avaler une mouche, il se dit : « Comment ze vais faire pour m’en débarrazer ? » En voilà une bonne question… Un univers coloré et cocasse au pays des anti-héros, des histoires truculentes avec de sacrés zigotos. Tout ça raconté en musique par un facétieux duo.

