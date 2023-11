LOTO DU FCA salle des fêtes Abreschviller, 25 novembre 2023, Abreschviller.

Abreschviller,Moselle

Le Football Club d’Abreschviller vous invite à participer à son loto b!

Ouverture des portes à 18h30, début des jeux à 20h00 avec buvette et restauration.

Réservation par téléphone, les places sont limitées.. Tout public

Samedi 2023-11-25 20:00:00 fin : 2023-11-25 23:59:00. .

salle des fêtes

Abreschviller 57560 Moselle Grand Est



The Abreschviller Football Club invites you to take part in its bingo!

Doors open at 6.30pm, games start at 8pm, with refreshments and food.

Reservations by phone, places are limited.

El Club de Fútbol Abreschviller te invita a participar en su bingo

Apertura de puertas a las 18.30 h, inicio de las partidas a las 20 h con refrescos y comida.

Reservas por teléfono, las plazas son limitadas.

Der Football Club Abreschviller lädt Sie herzlich ein, an seinem Lotto b teilzunehmen!

Türöffnung um 18:30 Uhr, Beginn der Spiele um 20:00 Uhr mit Getränken und Speisen.

Reservierung per Telefon, die Plätze sind begrenzt.

Mise à jour le 2023-11-18 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG