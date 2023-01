Concert d’hiver de l’Espérance – abergement Ste Colombe Salle des fêtes – Abergement Ste Colombe L ABERGEMENT STE COLOMBE Catégorie d’Évènement: L ABERGEMENT STE COLOMBE

Concert d’hiver de l’Espérance – abergement Ste Colombe Salle des fêtes – Abergement Ste Colombe, 5 février 2023, L ABERGEMENT STE COLOMBE. Concert d’hiver de l’Espérance – abergement Ste Colombe Dimanche 5 février, 15h00 Salle des fêtes – Abergement Ste Colombe Après notre concert de Noël à St Germain du Plain avec une salle pleine, nous redonnons ce concert enrichis de nouvelles pièces à la salle des fêtes de l’abergement Ste Colombe… Entrée … Salle des fêtes – Abergement Ste Colombe rue de l’église , 71370 L ABERGEMENT STE COLOMBE L ABERGEMENT STE COLOMBE Après notre concert de Noël à St Germain du Plain avec une salle pleine, nous redonnons ce concert enrichis de nouvelles pièces à la salle des fêtes de l’abergement Ste Colombe… Entrée libre, plaisir et détente, au chaud

