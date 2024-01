Des oiseaux la nuit Salle des fêtes à Dicy Charny Orée de Puisaye, samedi 13 janvier 2024.

Charny Orée de Puisaye Yonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 20:30:00

fin : 2024-01-13

Par le Groupe NO MAD, Élodie Lordet, Élisabeth Renau, Pierre Lordet, Nicolas Lopez et François Vinoche.

Le groupe NO MAD réinvente le folk français. Un concert acoustique éclairé à la bougie, dans un rapport intimiste avec le public. Un choeur de cinq musiciens-chanteurs, deux femmes et trois hommes. Des mélodies aux arrangements pour violon, alto, clarinette, guitare, violoncelle, percussions, inspirées de la musique traditionnelle, du jazz, de la musique classique et du baroque. Un moment suspendu, à la fois doux et puissant, d’une rare intensité.

EUR.

Salle des fêtes à Dicy

Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2024-01-04 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !