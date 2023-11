Grand loto des Ainés Ruraux et des Pompiers ! Salle des fêtes, à côté de l’église Tombebœuf, 10 décembre 2023, Tombebœuf.

Tombebœuf,Lot-et-Garonne

Grand loto organisé par Les Ainées Ruraux et les pompiers au profit du Téléthon !

À gagner fromages, paniers de fruits et légumes, poulets, pintades, filets garnis, rôtis…

Buvette..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . EUR.

Salle des fêtes, à côté de l’église

Tombebœuf 47380 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Grand loto organized by Les Ainées Ruraux and the firefighters in aid of the Telethon!

Win cheeses, fruit and vegetable baskets, chickens, guinea fowl, fillets, roasts…

Refreshment bar.

Gran loto organizado por Les Ainées Ruraux y el cuerpo de bomberos a beneficio del Teletón

Gane quesos, cestas de frutas y verduras, pollos, pintadas, filetes, asados…

Bar de refrescos.

Großes Lotto, organisiert von Les Ainées Ruraux und der Feuerwehr zugunsten des Telethon!

Zu gewinnen gibt es Käse, Obst- und Gemüsekörbe, Hühner, Perlhühner, Filets garnis, Braten…

Getränkestand.

