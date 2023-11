Bal Folk avec le groupe Lumbago à Combovin salle des fêtes à côté de la mairie, Combovin (26) Bal Folk avec le groupe Lumbago à Combovin salle des fêtes à côté de la mairie, Combovin (26), 16 décembre 2023, . Bal Folk avec le groupe Lumbago à Combovin Samedi 16 décembre, 21h00 salle des fêtes à côté de la mairie, Combovin (26) 10 La soirée débutera à 21 heures avec une initiation danse et se terminera à 1 heure du matin. Venez danser à Combovin ! Facebook de Casa Matta, organisateur de l’événement : https://www.facebook.com/casamatta.combovin/?locale=fr_FR source : événement Bal Folk avec le groupe Lumbago à Combovin publié sur AgendaTrad salle des fêtes à côté de la mairie, Combovin (26) salle des fêtes de combovin

salle des fêtes de combovin
salle des fêtes à côté de la mairie, 26120 Combovin, France

2023-12-16T21:00:00+01:00 – 2023-12-17T01:00:00+01:00

baltrad balfolk

