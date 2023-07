Les olympiades culturelles du Vexin Salle des fêtes, 95 Magny en Vexin Magny-en-Vexin, 20 juillet 2023, Magny-en-Vexin.

Les olympiades culturelles du Vexin Jeudi 20 juillet, 10h00 Salle des fêtes, 95 Magny en Vexin Réservation conseillée

Voici une belle idée de sortie en famille, pour occuper vos bambins durant les grandes vacances. Nous vous proposons un super spectacle dans le cadre des Olympiades culturelles du Vexin organisées par Pile Poil et cie :

Spectacle «PLOUF ET CIE » par la compagnie Pile Poil

durée : 45 minutes à voir en famille

En route pour les JO de Paris 2024 !

Avec cette comédie clownesque le sport monte sur scène. On y célèbre les joies des sports nature et nous incite à préserver la ressource eau et lutter contre les déchets plastiques. Plongez avec les Rippetout dans le grand bain rafraîchissant des eauxlympiades, toujours plus haut, toujours plus fort, toujours plus loin !

Une aquaventure clownesque, pétillante et festive pleine d’imprévus zaquatiques et de chansons entrainantes pour plonger au coeur des JO et voir le sport en bleu !

De quoi muscler vos zygomatiques. On y parle d’escalade de surf, de natation, de sports nautiques, de patinage.Une belle occasion pour promouvoir la pratique sportive chez les jeunes, tout en les mobilisant autour des valeurs citoyennes, écologiques et sportives.

Résumé du spectacle :

Angèle et Ferdinand reviennent de vacances sportives à la montagne et au bord de la mer quelque peu gâchées par la pollution. Mais rien ne va se passer comme prévu. En vrais professionnels de la dinguerie et du quiproquo, ils feront tout pour assurer leur conférence sur le sport et l’eau, goutte que goutte, mais à quel prix ? Accrochez-vous, ça va décoiffer !

Informations pratiques :

Spectacle tout public à partager en famille dès 4 ans

salle des fêtes – Bvd Dailly – 95 420 MAGNY EN vEXIN

c’est ouvert à tous et gratuit.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Réservation conseillée : 06 45 71 84 38

la représentation sera suivie d’un moment de rencontre avec les comédiens

La presse en parle :

«coup de chapeau à Pile Poil, ils font un travail formidable » FRANCE INTER

Cette représentation s’inscrit dans le cadre de l’édition 2023 des Olympiades culturelles du Vexin avec le soutien du conseil Régional IDF (été culturel), du Conseil Départemental du Val d’Oise (Olympiade culturelle -Terre de jeux ) , de la CAF IDF, de Pact-en-Vexin.

Accessible PMR/séniors/Jeune public

Programme complet des étapes : www.lesolympiadesculturellesduvexin.com

Salle des fêtes, 95 Magny en Vexin 95420, Magny en vexin, Bd Dailly Magny-en-Vexin 95420 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 45 71 84 38 »}] [{« link »: « http://www.lesolympiadesculturellesduvexin.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-20T10:00:00+02:00 – 2023-07-20T11:00:00+02:00

2023-07-20T10:00:00+02:00 – 2023-07-20T11:00:00+02:00