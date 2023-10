FETE DE L’ARBRE ET DES PLANTES salle des fetes 86150 queaux Queaux Catégories d’Évènement: Queaux

Vienne FETE DE L’ARBRE ET DES PLANTES salle des fetes 86150 queaux Queaux, 11 novembre 2023, Queaux. FETE DE L’ARBRE ET DES PLANTES Samedi 11 novembre, 09h00 salle des fetes 86150 queaux entrée libre Fête de l’arbre et des plantes samedi 11 novembre de 9h à 17h à la salle des fêtes et alentours

Vente d’arbres, de plantes et de légumes de producteurs, artisanat local, associations Démonstration de taille et greffe par les Croqueurs de Pommes 10h : Plantations d’arbres pour les naissances sur la commune en 2023 Pressoir pour vos pommes et vente de jus de pommes

Concours de photos (infos site de la commune : www.queaux.fr)

Lire en Transat à 15h avec la MJC Champ Libre : lecture de contes pour enfants (gratuit) et animations sur le livre par Catherine BOUIN, auteur de jeunesse

2023-11-11T09:00:00+01:00 – 2023-11-11T17:00:00+01:00

