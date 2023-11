MARCHÉ DE NOËL salle des fêtes – 84 rue du Général Jordy Abreschviller, 19 novembre 2023, Abreschviller.

Abreschviller,Moselle

L’association de la chapelle Sainte Marguerite organise un marché de Noël à Abreschviller ! Il y aura de nombreux exposants qui proposeront des idées cadeaux de Noël ou des produits à offrir.

Un bar – vin chaud – sera également ouvert sur place.. Tout public

Dimanche 2023-11-19 10:00:00 fin : 2023-11-19 17:00:00. 0 EUR.

salle des fêtes – 84 rue du Général Jordy

Abreschviller 57560 Moselle Grand Est



The Association de la Chapelle Sainte Marguerite is organizing a Christmas market in Abreschviller! There will be numerous exhibitors offering Christmas gift ideas or products to give as presents.

A mulled wine bar will also be open on site.

La asociación de la capilla Sainte Marguerite organiza un mercado navideño en Abreschviller Habrá numerosos puestos de regalos y recuerdos navideños.

También habrá un bar de vino caliente.

Der Verein der Kapelle Sainte Marguerite organisiert einen Weihnachtsmarkt in Abreschviller! Es wird zahlreiche Aussteller geben, die weihnachtliche Geschenkideen oder Produkte zum Verschenken anbieten.

Eine Bar – Glühwein – wird ebenfalls vor Ort geöffnet sein.

