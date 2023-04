Repas breton et animation musicale Isabelle Debarre Salle des Fêtes 75 La Croix Rouge Route de Nantes 35470 Bain de Bretagne Bain-de-Bretagne Catégories d’évènement: Bain-de-Bretagne

Repas breton et animation musicale Isabelle Debarre Samedi 13 mai, 20h00 Salle des Fêtes 75 La Croix Rouge Route de Nantes 35470 Bain de Bretagne, Bain-de-Bretagne. 28€. Sur réservation La soirée aura lieu le samedi 13 mai 2023 à la salle des Fêtes de Bain de Bretagne à partir de 20h

Le repas breton de Kig ha Farz sera animé par Isabelle Debarre. réservations :

local du Comité des Fêtes 6 rue Bertrand : les samedis 15-22-29 avril et 6 mai de 9h à 12h30. Les lundis 17 et 24 avril de 9h-12h30 et 14h-18h. les lundis 1 et 8 mai de 9h à 12h30

Réservation aussi au Bar des 2 marches et à l'espace culturel Leclerc de Bain de Bretagne

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

repas breton Kig ha farz

