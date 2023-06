Salon bien-être à Pontvallain 72510 Salle des fêtes 72510 Pontvallain Pontvallain, 18 juin 2023, Pontvallain.

Salon bien-être à Pontvallain 72510 Dimanche 18 juin, 10h00 Salle des fêtes 72510 Pontvallain Entrée Libre

Présence de l’association LGBTI+ Homogène Antenne SUD au Salon bien-être à Pontvallain 72510.

Nous y avons un stand pour informer et communiquer autour de la lutte cotre l’homophobie et le transphobie.

Il y a une grosse 30aine d’exposants et beaucoup de visiteur.trices sur cette journée.

Salle des fêtes 72510 Pontvallain 72510 Pontvallain Pontvallain 72510 Sarthe Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-18T10:00:00+02:00 – 2023-06-18T18:00:00+02:00

salon information

Les Fées Mères