Salon Bien-être de Pontvallain Salle des fêtes 72510 Pontvallain Pontvallain Pontvallain Catégories d’Évènement: Pontvallain

Sarthe Salon Bien-être de Pontvallain Salle des fêtes 72510 Pontvallain Pontvallain, 18 juin 2023, Pontvallain. Salon Bien-être de Pontvallain Dimanche 18 juin, 10h00 Salle des fêtes 72510 Pontvallain Entrée Libre Nous avons un stand d’information et de communication au salon Bien-être de Pontvallain 72510. Le 18 Juin 2023 à la salle des fêtes de Pontvallain. Une grosse 30aine d’exposants y sont présent. Salle des fêtes 72510 Pontvallain 72510 Pontvallain Pontvallain 72510 Sarthe Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-18T10:00:00+02:00 – 2023-06-18T18:00:00+02:00

2023-06-18T10:00:00+02:00 – 2023-06-18T18:00:00+02:00 salon stand Les fées mères Détails Catégories d’Évènement: Pontvallain, Sarthe Autres Lieu Salle des fêtes 72510 Pontvallain Adresse 72510 Pontvallain Ville Pontvallain Departement Sarthe Age min 13 Age max 50 Lieu Ville Salle des fêtes 72510 Pontvallain Pontvallain

Salle des fêtes 72510 Pontvallain Pontvallain Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pontvallain/

Salon Bien-être de Pontvallain Salle des fêtes 72510 Pontvallain Pontvallain 2023-06-18 was last modified: by Salon Bien-être de Pontvallain Salle des fêtes 72510 Pontvallain Pontvallain Salle des fêtes 72510 Pontvallain Pontvallain 18 juin 2023