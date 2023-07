Fest Deiz Salle des fêtes 56760 Penestin Penestin, 17 septembre 2023, Penestin.

Fest Deiz Dimanche 17 septembre, 14h30 Salle des fêtes 56760 Penestin Participation: 6

Venez danser avec l’association An Divar Dans et les groupes de musique bretonne Tantad Bras et Trouz Ar Mor !

Au profit des Amis du Niger (association pour l’école et la santé des enfants de 3 villages)

Buvette et gâteaux sur place !

Salle des fêtes 56760 Penestin Salle des fêtes 56760 Penestin Penestin 56760 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 01 40 10 »}, {« type »: « email », « value »: « otsi@cc-paysdepontchateau.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/fest-deiz-penestin.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-18T00:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-18T00:30:00+02:00

CULTURE FAMILLE