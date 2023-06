Gratiféria : foire gratuite Salle des fêtes 56760 Penestin Penestin Penestin Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Penestin Gratiféria : foire gratuite Salle des fêtes 56760 Penestin Penestin, 11 juin 2023, Penestin. Gratiféria : foire gratuite Dimanche 11 juin, 09h00 Salle des fêtes 56760 Penestin Entrée: 0 Un marché où tout est gratuit !

Durant la matinée, vous pouvez apporter tout ce dont vous souhaitez en bon état puis l'après-midi, il est possible de chiner pour repartir avec ce qui vous fait plaisir !

