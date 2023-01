Atelier : Taille et Greffe Salle des fêtes 56760 Penestin Penestin Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Penestin

Atelier : Taille et Greffe Salle des fêtes 56760 Penestin, 4 mars 2023, Penestin. Atelier : Taille et Greffe Samedi 4 mars, 09h00 Salle des fêtes 56760 Penestin Quoi de mieux pour préparer l’arrivée du printemps que de participer à la matinée Taille et Greffe! L’occasion pour tous de découvrir les différentes techniques de bouturage et autres. Afin d… Salle des fêtes 56760 Penestin Salle des fêtes 56760 Penestin Penestin 56760 Loire-Atlantique Pays de la Loire Quoi de mieux pour préparer l’arrivée du printemps que de participer à la matinée Taille et Greffe!

L’occasion pour tous de découvrir les différentes techniques de bouturage et autres. Afin de conserver toutes les caractéristiques génétiques d’un arbre fruitier, il est indispensable d’effectuer le greffage qui permet de multiplpier les arbres. Cette opération a pourmission de reproduire les différents végétaux en unissant deux éspèces. Pour greffer un arbre fruitier, il faut respecter la bonne période afin d’obtenir des résultats satisfaisants. Choisir un arbre sains, connaître les différents types de greffes : autant de choses à savoir avant de se lancer. Pour tout savoir sur ces techniques, échanger et/ou vous faire découvrir ces techniques, rendez-vous le samedi 4 mars 2023 à 09h00 devant la salle des fêtes.

Venez avec raphia, greffoir (ou couteau aiguisé).

Un verre de l’amitié sera servi à l’issue de cette rencontre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-04T09:00:00+01:00

2023-03-04T19:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Penestin Autres Lieu Salle des fêtes 56760 Penestin Adresse Salle des fêtes 56760 Penestin Ville Penestin lieuville Salle des fêtes 56760 Penestin Penestin Departement Loire-Atlantique

Salle des fêtes 56760 Penestin Penestin Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/penestin/

Atelier : Taille et Greffe Salle des fêtes 56760 Penestin 2023-03-04 was last modified: by Atelier : Taille et Greffe Salle des fêtes 56760 Penestin Salle des fêtes 56760 Penestin 4 mars 2023 Pénestin Salle des fêtes 56760 Penestin Penestin

Penestin Loire-Atlantique