15ème Edition de la Nuit de la Chouette Samedi 4 mars, 20h00 Salle des fêtes 52600 LE PAILLY

Entrée libre

Découverte des rapaces nocturnes Salle des fêtes 52600 LE PAILLY Rue des moulins 52600 LE PAILLY Le Pailly 52600 Haute-Marne Grand Est Des animateurs bénévoles du groupe local LPO Chaumont et Langres vous proposent une soirée à la découverte des rapaces nocturnes, avec en première partie la diffusion d’un diaporama, exposition de photos et atelier de dissection de pelotes de réjection.

En deuxième partie, nous partirons à l’écoute des bruits de la nuit autour du parc du château. Prévoir chaussures de marche, vêtements chauds et lampe avec lumière rouge si possible.

