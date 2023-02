Nuit de la Chouette à Colmier-le-Haut (52) Salle des fêtes, 5 rue de la Mairie, Colmier-le-Haut Colmier-le-Haut Catégories d’Évènement: Colmier-le-Haut

Haute-Marne

Nuit de la Chouette à Colmier-le-Haut (52) Salle des fêtes, 5 rue de la Mairie, Colmier-le-Haut, 4 mars 2023, Colmier-le-Haut. Nuit de la Chouette à Colmier-le-Haut (52) Samedi 4 mars, 17h30 Salle des fêtes, 5 rue de la Mairie, Colmier-le-Haut

Entrée libre – Renseignements au :

Le Parc National de Forêts et la LPO Champagne-Ardenne vous invitent à partir à la découverte des rapaces nocturnes. Salle des fêtes, 5 rue de la Mairie, Colmier-le-Haut 5 rue de la Mairie, 52160 Colmier-le-Haut Colmier-le-Haut 52160 Haute-Marne Grand Est Effraie des clochers, Chevêche d’Athéna ou encore Chouette hulotte n’auront plus de secrets pour vous. La soirée débutera par une présentation animée, en salle, des différentes espèces de rapaces nocturnes pour, une fois la nuit tombée, tous les sens aux aguets, partir en quête au cœur du village.

Prévoir une tenue adaptée et notamment des vêtements chauds pour la balade nocturne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-04T17:30:00+01:00

2023-03-04T20:00:00+01:00 © R.Freze

Détails Catégories d’Évènement: Colmier-le-Haut, Haute-Marne Autres Lieu Salle des fêtes, 5 rue de la Mairie, Colmier-le-Haut Adresse 5 rue de la Mairie, 52160 Colmier-le-Haut Ville Colmier-le-Haut lieuville Salle des fêtes, 5 rue de la Mairie, Colmier-le-Haut Colmier-le-Haut Departement Haute-Marne

Salle des fêtes, 5 rue de la Mairie, Colmier-le-Haut Colmier-le-Haut Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colmier-le-haut/

Nuit de la Chouette à Colmier-le-Haut (52) Salle des fêtes, 5 rue de la Mairie, Colmier-le-Haut 2023-03-04 was last modified: by Nuit de la Chouette à Colmier-le-Haut (52) Salle des fêtes, 5 rue de la Mairie, Colmier-le-Haut Salle des fêtes, 5 rue de la Mairie, Colmier-le-Haut 4 mars 2023 5 rue de la Mairie Colmier-le-Haut Colmier-le-Haut Colmier-le-Haut Salle Des Fêtes

Colmier-le-Haut Haute-Marne