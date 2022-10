Concert Dorcha Cobs salle des Fêtes 44740 Batz sur mer, 5 novembre 2022, .

Samedi 5 novembre à 20h30, salle des Fêtes Dorcha Cobs, c’est la rencontre entre les univers de Topher LOUDON et d’Anthony MASSELIN. Topher est un auteur-interprète et un guitariste de Belfas…

Dorcha Cobs, c’est la rencontre entre les univers de Topher LOUDON et d’Anthony MASSELIN. Topher est un auteur-interprète et un guitariste de Belfast, arrivé en Bretagne il y a une trentaine d’années. Issu de la culture rock pur jus, il écume les scènes européennes, notamment avec les groupes Dye et Blah Blah Blah avec lesquels il a fait l’essentiel de sa carrière. Anthony vient quant à lui de la culture bretonne. Compositeur, sonneur de cornemuse écossaise et de uilleanpipe, il aime partager sa musique avec les autres cultures du monde.

Actuellement au bagad Melinerion de Vannes, il enchaîne également depuis 2002 les tournées avec Soldat Louis, différentes collaborations avec Tri Yann, Alan Stivell, Dan ar Braz, ou plus récemment le collectif B.R.E.T.O.N.S. Ils réunissent autour de leur duo une solide équipe de musiciens bretons pour nous faire bouger sur un répertoire festif et original : Hervé BATTEUX à la batterie, Ronan ROUXEL au violon et mandoline et Olivier ACHARD à la basse.



