Révisons le code de la route ! Salle des fêtes – 4 rue de la mairie, 5 mai 2023, Crottes-en-Pithiverais. Révisons le code de la route ! Vendredi 5 mai, 14h00 Salle des fêtes – 4 rue de la mairie Réunion organisée en partenariat avec l’association « famille rurale » et le soutien de la commune, Crottes en Pithiverais. Après une révision des principales règles de conduite (Panneaux de signalisation, rédaction d’un constat amiable), un test de nos connaissances du code de la route sera proposé.

Animé par M.BRAUD, préventeur Groupama.

