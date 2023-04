Ma retraite, j’en profite (MRJP) Salle des fêtes – 35 rue du Chancelier, 14 juin 2023, Baugy.

Au programme :

• 14h30 : Le spectacle en chansons « Une Nouvelle Saison » jouée par la Compagnie Vol de Nuit.

Sur fond d’enquête policière menée par deux inspecteurs genre « pieds nickelés », quatre jeunes retraités font vivre musicalement un lieu associatif où se croisent au rythme des saisons de multiples personnages. « Aux Potes Âgés », on rit, on cause, on chante surtout et on explore les pistes d’une retraite heureuse.

Durée : 1h25

• Des espaces d’informations sur les ressources du territoire (loisirs, détente, culture, activités physiques, numérique, éducation à la santé, etc.)

L’après-midi se clôturera par un pot de convivialité

Cette action est organisée par l’ASEPT Centre-Val de Loire en partenariat avec la CARSAT, la MSA, l’Action Sociale Agirc-Arrco, la commune de Baugy, les délégués MSA de l’échelon local Champagne Val de Loire et avec le financement de La Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie du Cher.

Salle des fêtes – 35 rue du Chancelier BAUGY (18800)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-14T14:00:00+02:00 – 2023-06-14T17:00:00+02:00

Spectacle retraite

ASEPT CENTRE VAL DE LOIRE