Fest-noz Salle des fête, Voiron (38)

Fest-noz Salle des fête, Voiron (38), 4 février 2023, . Fest-noz Samedi 4 février 2023, 20h00 Salle des fête, Voiron (38)

10

avec ATtrape-Pied, BALàquat’ et Korrigans de Voiron Salle des fête, Voiron (38) Place Jacques Antoine Gau Salle des fête, 38500 Voiron, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39828 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Danses Bretonnes et celtiques source : événement Fest-noz publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-04T20:00:00+01:00

2023-02-04T23:30:00+01:00

Détails Autres Lieu Salle des fête, Voiron (38) Adresse Place Jacques Antoine Gau Salle des fête, 38500 Voiron, France Age maximum 110 lieuville Salle des fête, Voiron (38)

Salle des fête, Voiron (38) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//