Réprésentation « Les Forains » théâtre adultes des ateliers Le Caméléon sous la Lune Salle des fête Saint-Sernin, 17 juin 2023, Saint-Sernin.

Saint-Sernin,Lot-et-Garonne

La troupe adulte du Caméléon sous la lune joue « Les Forains » comédie de Stéphan WOJTOWICZ, mise en scène Franny Bailhache, à la salle des fêtes de Saint Sernin de Duras..

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 . EUR.

Salle des fête

Saint-Sernin 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The adult troupe Le Caméléon sous la lune plays « Les Forains » comedy by Stéphan WOJTOWICZ, directed by Franny Bailhache, at the Saint Sernin de Duras village hall.

La compañía de adultos Caméléon sous la lune representa « Les Forains », una comedia de Stéphan WOJTOWICZ, dirigida por Franny Bailhache, en la sala de fiestas de Saint Sernin de Duras.

Die Erwachsenen-Truppe des Chamäleon sous la lune spielt « Les Forains » Komödie von Stéphan WOJTOWICZ, Regie Franny Bailhache, im Festsaal von Saint Sernin de Duras.

