Concours de belote Salle des fête Saint-Julien-la-Genête, 26 novembre 2023, Saint-Julien-la-Genête.

Saint-Julien-la-Genête,Creuse

Concours de belote pour le téléthon.

Un lot à chaque participant. Nombreux lots ( jambon, repas…) 16€ par équipe.

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . .

Salle des fête

Saint-Julien-la-Genête 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Belote competition for the telethon.

A prize for each participant. Many prizes (ham, meal…) 16? per team

Concurso de belote para el telemaratón.

Un premio para cada participante. Muchos premios (jamón, comida…) 16? por equipo

Belote-Wettbewerb für den Telethon.

Ein Los für jeden Teilnehmer. Zahlreiche Preise (Schinken, Essen…) 16? pro Team

Mise à jour le 2023-11-13 par Creuse Confluence Tourisme