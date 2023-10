Le Montat Fête Halloween : Mont’Halloween Salle des Fête Roger Peyralade Le Montat, 31 octobre 2023, Le Montat.

Le Montat,Lot

C’est dans la Salle Roger Peyralade qu’on va se retrouver, dans un décor plus vrai que nature pour la 6° édition d’Halloween.

Cette année ce sont les « Méchants » qui organisent la soirée avec des reconstitutions pour créer une véritable ambiance de fêtes.

Le Montat fête Halloween, se déguise et s’anime: Jeux, Concours de citrouilles creusées OU décorées et de déguisements pour les enfants.

Citrouilles enchantées, décors diaboliques, animations sauront envouter petits et grands.

La Commission Municipale invite le public à revêtir ses costumes les plus effrayants, à décorer des citrouilles pour le concours, tous sont invités à venir profiter gratuitement des décors incroyables, à participer à leur mise en lumière et à venir faire la fête.

Le Bar aux horreurs animé par l’Association des Parents d’Elèves, proposera une dégustation de divers gâteaux au potiron, potions magiques boissons du sorcier etc.…à partir de 21 h l’association organise un After Festif pour continuer la soirée. La vente est entièrement au profit de l’association..

2023-10-31 18:30:00 fin : 2023-10-31 . EUR.

Salle des Fête Roger Peyralade rue de l’Université

Le Montat 46090 Lot Occitanie



The Salle Roger Peyralade will be the setting for the 6th edition of Halloween.

This year, the « Villains » are organizing the evening, with re-enactments to create a truly festive atmosphere.

Le Montat celebrates Halloween, dresses up and comes alive: games, pumpkin carving OR decorating competitions and masquerade costume for children.

Enchanted pumpkins, diabolical decorations and entertainment for all ages.

The Municipal Commission is inviting the public to dress up in their spookiest costumes, decorate pumpkins for the competition, and come and enjoy the incredible decorations free of charge, take part in their illumination and join in the fun.

The Bar aux Horreurs, run by the Association des Parents d?Elèves, will be offering a variety of pumpkin cakes, magic potions, wizard’s drinks, etc. From 9 p.m., the association is organizing an After Festive to continue the evening. All proceeds from sales go to the association.

La Salle Roger Peyralade será el escenario de la 6ª edición de Halloween.

Este año son los « Villanos » quienes organizan la velada, con recreaciones para crear un auténtico ambiente festivo.

Le Montat celebra Halloween, se disfraza y cobra vida: juegos, tallado de calabazas O concursos de decoración y disfraces para los niños.

Calabazas encantadas, decoraciones diabólicas y animaciones para todas las edades.

El Comité Municipal invita al público a disfrazarse con sus disfraces más terroríficos y a decorar calabazas para el concurso. Todo el mundo está invitado a venir a disfrutar gratuitamente de las increíbles decoraciones, a participar en su encendido y a venir a celebrarlo.

El Horror Bar, gestionado por la Asociación de Padres, ofrecerá una gran variedad de tartas de calabaza, pociones mágicas, bebidas de magos, etc. A partir de las 21.00 horas, la asociación organiza una After Party para continuar la velada. Todo lo recaudado se destinará a la asociación benéfica.

In der Roger Peyralade Hall werden wir uns in einem lebensechten Dekor für die 6.

Dieses Jahr sind es die « Méchants », die den Abend organisieren und mit ihren Reenactments eine echte Festtagsstimmung schaffen.

Le Montat feiert Halloween, verkleidet sich und wird lebendig: Spiele, Wettbewerb um ausgehöhlte ODER dekorierte Kürbisse und Verkleidungen für Kinder.

Verzauberte Kürbisse, teuflische Dekorationen und Animationen werden Groß und Klein begeistern.

Die Stadtkommission lädt die Öffentlichkeit ein, ihre gruseligsten Kostüme anzuziehen, Kürbisse für den Wettbewerb zu dekorieren und kostenlos die unglaublichen Dekorationen zu genießen, an ihrer Beleuchtung teilzunehmen und mitzufeiern.

Die von der Association des Parents d’Elèves (Elternverein) geleitete Bar aux Horrors bietet eine Verkostung verschiedener Kürbiskuchen, Zaubertränke, Zauberergetränke usw. Ab 21 Uhr veranstaltet der Verein eine After-Fest-Party, um den Abend fortzusetzen. Der gesamte Verkauf geht zu Gunsten des Vereins.

Mise à jour le 2023-10-20 par OT Cahors – Vallée du Lot