JAZZ DANS LES PRÉS – THÉO CECCALDI Salle des fête Fontenay-le-Pesnel, 6 octobre 2023, Fontenay-le-Pesnel.

Fontenay-le-Pesnel,Calvados

Ce musicien extraterrestre, virtuose, fantasque, défricheur inlassable et prolifique a de surcroît tous les honneurs des académies : élu Musicien Français de l’année par Jazz Magazine, Révélation de l’Année aux Victoires du Jazz… Quel toupet !

Théo Ceccaldi s’impose aujourd’hui avec bonheur comme l’une des voix les plus singulières de la nouvelle scène jazz européenne. Il co-fonde le bouillonnant collectif orléanais Tricollectif avec une tripotée de gens tout aussi talentueux et participe activement à de nombreuses formations tout aussi formidables… c’est énervant : la Loving Suite pour Birdy So avec Élise Caron, le Tribute to Lucienne Boyer avec le Grand Orchestre du Tricot…

Boulimique de rencontres, on le retrouve sur scène dans des formations très éclectiques aux côtés de Louis Sclavis, Michel Portal, Leïla Martial ou Philippe Katerine… son violon affamé et bouillonnant y fait toujours merveille !.

2023-10-06 21:00:00 fin : 2023-10-06 . .

Salle des fête

Fontenay-le-Pesnel 14250 Calvados Normandie



This extraterrestrial musician, virtuoso, whimsical, a tireless and prolific discoverer, has also been honored by the academies: elected French Musician of the Year by Jazz Magazine, Revelation of the Year at the Victoires du Jazz awards? What nerve!

Today, Théo Ceccaldi is happily establishing himself as one of the most singular voices on the new European jazz scene. He co-founded the lively Orléans-based Tricollectif collective with a host of equally talented people, and plays an active part in a number of equally formidable formations? it’s mind-blowing: the Loving Suite for Birdy So with Élise Caron, the Tribute to Lucienne Boyer with the Grand Orchestre du Tricot?

A bulimic of encounters, he can be found on stage in highly eclectic formations alongside Louis Sclavis, Michel Portal, Leïla Martial or Philippe Katerine? his hungry, bubbling violin always works wonders!

Este músico extraterrestre, virtuoso, caprichoso, descubridor incansable y prolífico, también ha sido galardonado por las academias: elegido músico francés del año por la revista Jazz Magazine, revelación del año en los premios Victoires du Jazz.. ¡Qué descaro!

Théo Ceccaldi se ha consolidado como una de las voces más distintivas de la nueva escena europea del jazz. Es cofundador del efervescente colectivo orleanés Tricollectif con un montón de gente igualmente talentosa, y participa activamente en varias formaciones igualmente formidables? es enloquecedor: la Loving Suite for Birdy So con Élise Caron, el Tributo a Lucienne Boyer con la Grand Orchestre du Tricot?

Hombre ávido de nuevos encuentros, se le puede encontrar en el escenario en formaciones muy diversas junto a Louis Sclavis, Michel Portal, Leïla Martial y Philippe Katerine… ¡su violín hambriento y burbujeante es siempre una maravilla!

Dieser außerirdische Musiker, Virtuose, Phantast, unermüdliche und produktive Entdecker hat zudem alle Ehren der Akademien: Er wurde vom Jazz Magazine zum französischen Musiker des Jahres gewählt und bei den Victoires du Jazz als Neuentdeckung des Jahres ausgezeichnet Was für eine Frechheit!

Théo Ceccaldi setzt sich heute mit Freude als eine der einzigartigsten Stimmen der neuen europäischen Jazzszene durch. Er ist Mitbegründer des brodelnden Kollektivs Tricollectif aus Orléans mit einer ganzen Reihe ebenso talentierter Leute und beteiligt sich aktiv an zahlreichen ebenso formidablen Formationen… das ist nervig: die Loving Suite für Birdy So mit Élise Caron, das Tribute to Lucienne Boyer mit dem Grand Orchestre du Tricot?

Als Begegnungssüchtiger findet man ihn auf der Bühne in sehr eklektischen Formationen an der Seite von Louis Sclavis, Michel Portal, Leïla Martial oder Philippe Katerine? seine hungrige und sprudelnde Geige ist dort immer ein Wunder!

