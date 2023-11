Une de perdue dix à trouver Salle des fête de l’Amassada à Grépiac Grépiac, 16 décembre 2023, Grépiac.

Une de perdue dix à trouver Samedi 16 décembre, 20h30 Salle des fête de l’Amassada à Grépiac Entrée 10€

Psychorigide et pointilleux, Jean-Christophe est marié depuis 15 ans avec Christelle. Ils ont deux beaux enfants et mènent une vie bien rangée… Marco, son meilleur ami depuis toujours est tout son contraire ! Célibataire endurci, il collectionne les conquêtes sans vouloir s’attacher. Il vit au jour le jour, au gré de ses envies et de sa liberté. Un matin, une jeune femme laisse un message sur le répondeur de Marco. Quelques instants plus tard, Jean-Christophe débarque avec sa valise et une lettre…

Salle des fête de l’Amassada à Grépiac 43,399649, 1,450652 Grépiac 31190 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T20:30:00+01:00 – 2023-12-16T22:30:00+01:00

