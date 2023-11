MON SHOPPING DE NOËL salle des fêets Langatte, 12 novembre 2023, Langatte.

Langatte,Moselle

Vos boutiques préférées sont de retour à Langatte pour vos idées cadeaux de Noël à déposer sous le sapin : Vêtements /bijoux /parfums /lingerie /magnifiques décorations de Noël…..

Restauration sur place et sur réservation par téléphone.. Tout public

Dimanche 2023-11-12 10:00:00 fin : 2023-11-12 18:00:00. 0 EUR.

salle des fêets

Langatte 57400 Moselle Grand Est



Your favorite boutiques are back in Langatte for your Christmas gift ideas: clothes/jewelry/perfume/lingerie/magnificent Christmas decorations…

Catering on site and by reservation by telephone.

Sus tiendas favoritas están de vuelta en Langatte para sus ideas de regalos de Navidad: ropa/joyería/perfumería/linguería/magníficos adornos navideños…

Restauración in situ y previa reserva por teléfono.

Ihre Lieblingsgeschäfte sind nach Langatte zurückgekehrt, um Ihre Weihnachtsgeschenkideen unter den Baum zu legen: Kleidung / Schmuck / Parfüm / Lingerie / wunderschöne Weihnachtsdekorationen?

Essen und Trinken vor Ort und nach telefonischer Reservierung.

Mise à jour le 2023-11-03 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG