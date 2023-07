Cet évènement est passé Rouvrir le Monde en Vallée de la Tinée [Résidence Artistique à Clans] Salle des Expressions Culturelles Clans Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Clans Rouvrir le Monde en Vallée de la Tinée [Résidence Artistique à Clans] Salle des Expressions Culturelles Clans, 17 juillet 2023, Clans. Rouvrir le Monde en Vallée de la Tinée [Résidence Artistique à Clans] 17 – 29 juillet Salle des Expressions Culturelles Gratuit sur inscription auprès de l’association le Zampi Atelier de réalisation d’un court métrage avec la réalisatrice Caroline Garcia de Las Bayonas.

Restitution en plein air le 29 juillet sur la Grand’ Place de La Tour. Salle des Expressions Culturelles 06420, Clans Clans 06420 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/association.zampi/?locale=fr_FR »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T10:00:00+02:00 – 2023-07-17T12:00:00+02:00

2023-07-29T21:00:00+02:00 – 2023-07-29T23:30:00+02:00 © le cercle rouge – 2023 Détails Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes, Clans Autres Lieu Salle des Expressions Culturelles Adresse 06420, Clans Ville Clans Departement Alpes-Maritimes Lieu Ville Salle des Expressions Culturelles Clans

Salle des Expressions Culturelles Clans Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clans/