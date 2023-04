Exposition Les Grandes marées Salle des expostions de la gare Houlgate Catégories d’Évènement: Calvados

2023-05-05 11:00:00 11:00:00 – 2023-05-08 19:00:00 19:00:00

Calvados . Originaire du Pays de Bray, Viviane Dubosc est passionnée par la peinture. Au travers de ses séries et travaux, elle développe sa recherche autour du bleu, fil conducteur de son travail. Découvrez sa série « les Grandes marées », dans laquelle elle cherche à peindre l’instant : l’instant présent ou celui d’un souvenir mêlé de nostalgie. Originaire du Pays de Bray, Viviane Dubosc est passionnée par la peinture. Au travers de ses séries et travaux, elle développe sa recherche autour du bleu, fil conducteur de son travail. Découvrez sa série « les Grandes marées », dans laquelle elle cherche à peindre l’instant : l’instant présent ou celui d’un souvenir mêlé de nostalgie. houlgate@ncpa-tourisme.fr +33 2 31 24 34 79 https://www.ville-houlgate.fr/culture-animation-communication/agenda/ Viviane Dubosc

