Animation Bougez-Dansez Salle des expositions Saint-Just-Malmont, 17 novembre 2023, Saint-Just-Malmont.

Saint-Just-Malmont,Haute-Loire

L’Espace de Vie Sociale Pierre Royon vous invite au BOUGEZ- DANSEZ, prendre soin de sa santé en dansant .

A partir de 55 ans – Gratuit.

2023-11-17 fin : 2023-11-17 . .

Salle des expositions

Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The Espace de Vie Sociale Pierre Royon invites you to BOUGEZ- DANSEZ, take care of your health by dancing.

Age 55 and over – Free

El Espace de Vie Sociale Pierre Royon le invita a BOUGEZ- DANSEZ, cuide su salud bailando.

A partir de 55 años – Gratis

Der Espace de Vie Sociale Pierre Royon lädt Sie zu BOUGEZ- DANSEZ ein, sich durch Tanzen um seine Gesundheit zu kümmern.

Ab 55 Jahren – Kostenlos

Mise à jour le 2023-11-03 par Office de Tourisme Loire Semène