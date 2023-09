Les Lescunales – théâtre : Le gîte rural par Los Mousquillous Salle des Expositions – Mairie Lescun, 29 septembre 2023, Lescun.

Lescun,Pyrénées-Atlantiques

La troupe Los Mousquillous vous présente leur pièce de théâtre « Le Gîte Rural », pièce en béarnais et français.

Le maire du village propose à un vieux couple de paysans de créer un gîte rural. Ils vont accueillir leurs premiers clients venus de Paris….

Salle des Expositions – Mairie

The Los Mousquillous troupe present their play « Le Gîte Rural », in Béarnais and French.

The village mayor suggests that an old farming couple set up a gîte rural. They welcome their first guests from Paris…

La compañía Los Mousquillous presenta su obra « Le Gîte Rural », en bearnesa y francés.

El alcalde del pueblo propone a una pareja de viejos campesinos crear una casa rural. Reciben a sus primeros huéspedes de París…

Die Theatergruppe Los Mousquillous präsentiert Ihnen ihr Theaterstück « Le Gîte Rural », ein Stück auf Béarnais und Französisch.

Der Bürgermeister des Dorfes schlägt einem alten Bauernpaar vor, eine Gîte Rural zu gründen. Sie empfangen ihre ersten Gäste, die aus Paris kommen…

