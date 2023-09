Colorfield journeys-Cheminements colorfield – exposition de Russell Boncey Salle des Expositions Mairie du 8e arrondissement de Paris Paris, 3 octobre 2023, Paris.

Colorfield journeys-Cheminements colorfield – exposition de Russell Boncey 3 – 14 octobre Salle des Expositions Mairie du 8e arrondissement de Paris Entrée libre

L’exposition personnelle « Colorfield journeys – Cheminements colorfield » est une invitation à déambuler dans le monde très coloré de l’artiste, depuis les premières influences de l’expressionisme allemand, vers sa peinture actuelle beaucoup plus libre.

« Les couleurs que j’utilise et les formes que je crée constituent un vocabulaire pictural très personnel. Que mes images puissent sourdre avec clarté, simplicité et élégance – avec la grâce et la beauté d’une force vive et libre ! »

Russell Boncey est un artiste engagé pour un monde de paix et de prospérité exubérant de couleurs. Son travail est abstrait et combine le collage avec de multiples techniques à l’eau.

Russell a beaucoup exposé en France, invité par les villes à organiser des expositions personnelles dans les espaces municipaux. Il a également eu le plaisir d’exposer son travail au Japon, notamment au Musée d’Art Moderne d’Okinawa. Le travail de Russell se trouve dans des collections privées en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Belgique et au Japon.

Salle des Expositions Mairie du 8e arrondissement de Paris 56 boulevard Malesherbes, 75008 Paris Paris 75008 Quartier de l'Europe Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-03T10:00:00+02:00 – 2023-10-03T17:00:00+02:00

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T12:00:00+02:00

Russell Boncey Colorfield journeys

Russell Boncey