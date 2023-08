Exposition photo Salle des expositions Arès, 13 octobre 2023, Arès.

Arès,Gironde

Exposition annuelle du Club Photo Arésien. Chaque adhérent propose une série de 4 photos.

Gratuit. Tout public..

2023-10-13 fin : 2023-10-20 . .

Salle des expositions

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Annual exhibition of the Club Photo Arésien. Each member proposes a series of 4 photos.

Free admission. Open to all.

Exposición anual del Club Photo Arésien. Cada miembro propone una serie de 4 fotos.

Entrada gratuita. Abierto a todos.

Jahresausstellung des Fotoclubs Arésien. Jedes Mitglied schlägt eine Serie von 4 Fotos vor.

Die Teilnahme ist kostenlos. Für jedes Publikum.

