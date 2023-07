Exposition photo Salle des expositions Arès, 8 juillet 2023, Arès.

Arès,Gironde

Le festival Pleine Ouverture est un cheminement photographique sur le chemin des Lapins et le chemin des Douaniers.

Tout public – Gratuit..

2023-07-08 fin : 2023-07-31 . .

Salle des expositions

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Pleine Ouverture festival is a photographic journey along the Chemin des Lapins and the Chemin des Douaniers.

All public – Free.

El festival Pleine Ouverture es un recorrido fotográfico por el Chemin des Lapins y el Chemin des Douaniers.

Abierto a todos – Gratuito.

Das Festival Pleine Ouverture ist ein fotografischer Spaziergang auf dem Chemin des Lapins und dem Chemin des Douaniers.

Für jedes Publikum – Kostenlos.

Mise à jour le 2023-06-06 par OT Arès