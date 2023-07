Échappée vieille • TOF Théâtre (Belgique) Salle des Embellies La Chapelle-Anthenaise Catégories d’Évènement: La Chapelle-Anthenaise

Mayenne Échappée vieille • TOF Théâtre (Belgique) Salle des Embellies La Chapelle-Anthenaise, 6 juillet 2023, La Chapelle-Anthenaise. Échappée vieille • TOF Théâtre (Belgique) Jeudi 6 juillet, 18h30 Salle des Embellies Accès libre Trois marionnettes à taille humaine pour trois retraités en goguette. Les voici qui s’installent sur une place pour y présenter un spectacle de leur cru : les déboires d’un résident de maison de retraite bien décidé à faire le mur… Désopilant et bourré de charme, ce petit théâtre à ciel ouvert se transforme ensuite en DJ set marionnettique pour inviter toutes les générations sur la piste de danse ! Salle des Embellies 53950 La Chapelle-Anthenaise La Chapelle-Anthenaise 53950 Mayenne Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

