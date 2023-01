Les Petites Geekeries salle des Eduens Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre

Les Petites Geekeries salle des Eduens, 4 mars 2023, Nevers. Les Petites Geekeries 4 et 5 mars salle des Eduens

Entrée Gratuite

Convention ludique salle des Eduens Quai des Mariniers 58000 NEVERS Monastère de la Visitation Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté Le Conservatoire du Jeu revient avec son évènement les “Geekeries de Nevers”. Pour cette édition 2023, vous pourez nous retrouver à la grande salle des eduens de Nevers. De 17h à 01h30 : jeux de plateau, jeux traditionnnels, jeux vidéos rétrogaming et bien plus encore. Nous accueillons quelques exposants “ludiques” qui animeront la soirée de leurs présences. Comme d’habitude l’entrée est GRATUITE ! Une buvette sera à votre disposition toute soirée avec du salé et du sucré ! Renseignements et informations : Daoud 06.50.72.27.85

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-04T17:00:00+01:00

2023-03-05T01:30:00+01:00 Le Conservatoire du Jeu

Détails Catégories d’Évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu salle des Eduens Adresse Quai des Mariniers 58000 NEVERS Monastère de la Visitation Ville Nevers lieuville salle des Eduens Nevers Departement Nièvre

salle des Eduens Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/

Les Petites Geekeries salle des Eduens 2023-03-04 was last modified: by Les Petites Geekeries salle des Eduens salle des Eduens 4 mars 2023 Nevers salle des Eduens Nevers

Nevers Nièvre