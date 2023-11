Néracréations : le 1er marché des créateurs de Nérac Salle des écuyers Nérac Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Nérac Néracréations : le 1er marché des créateurs de Nérac Salle des écuyers Nérac, 2 décembre 2023, Nérac. Nérac,Lot-et-Garonne Arts plastiques, mosaïque, dessin, photo, peinture, céramique, bois sculpté, perlière d’art, décoration de table.

Avec Hors Cadre / La Croisée des Ruelles, Ana-Paula Bès, Geneviève Darriet, Thierry Bozzelli, Patricia Péruelo, Corinne Desmaele, Bruno Deconinck, Delphine Touzet..

Salle des écuyers

Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Plastic arts, mosaics, drawing, photography, painting, ceramics, wood carving, pearl art, table decoration.

With Hors Cadre / La Croisée des Ruelles, Ana-Paula Bès, Geneviève Darriet, Thierry Bozzelli, Patricia Péruelo, Corinne Desmaele, Bruno Deconinck, Delphine Touzet. Artes plásticas, mosaicos, dibujo, fotografía, pintura, cerámica, madera tallada, perlados, decoración de mesa.

Con Hors Cadre / La Croisée des Ruelles, Ana-Paula Bès, Geneviève Darriet, Thierry Bozzelli, Patricia Péruelo, Corinne Desmaele, Bruno Deconinck, Delphine Touzet. Bildende Kunst, Mosaik, Zeichnen, Foto, Malerei, Keramik, Holzschnitzerei, Perlenkunst, Tischdekoration.

