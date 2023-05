Archéologie à Formigny-la-Bataille : 7000 ans d’histoire Salle des écuries de Formigny-la-Bataille, 17 juin 2023, Formigny La Bataille.

Formigny La Bataille,Calvados

Une équipe de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) a mené au début de l’année une fouille de deux mois à Formigny-La-Bataille (Calvados), en amont de la création d’une zone artisanale par Isigny-Omaha Intercom. Les archéologues ont mis au jour de nombreux vestiges de la Préhistoire à nos jours, notamment un habitat de la fin du Néolithique ancien et des premiers champs à l’âge du Bronze. Ils ont également mis en évidence des traces d’occupation du site à l’Époque moderne et quelques vestiges de la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, les découvertes permettent de retracer près de 7000 ans d’histoire à Formigny.

Autres informations : François Charraud, responsable de recherches à l’INRAP reviendra sur ces fouilles lors d’une conférence qui vous fera voyager de la préhistoire à nos jours. Une exposition sera également présentée au public.

Les plus jeunes ne seront pas oubliés avec une exposition adaptée pour sensibiliser les enfants à l’archéologie.

L’exposition sera visible à la Médiathèque Renée Duval du Molay-Littry, du 23 juin 2023 au 22 juillet 2023. Elle mettra en évidence le travail des archéologues sur le site et présentera le résultat des fouilles. Une série de panneaux explicatifs et ludiques seront dédiés aux enfants afin de leur faire découvrir l’archéologie..

2023-06-17 à 17:00:00 ; fin : 2023-06-17 19:00:00. .

Salle des écuries de Formigny-la-Bataille

Formigny La Bataille 14710 Calvados Normandie



A team from the Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) conducted a two-month excavation in Formigny-La-Bataille (Calvados) at the beginning of the year, prior to the creation of an industrial zone by Isigny-Omaha Intercom. Archaeologists have uncovered numerous remains from prehistoric times to the present day, including a habitat from the end of the Early Neolithic and the first fields from the Bronze Age. They have also revealed traces of occupation of the site in the modern era and some remains from the Second World War. Thus, the discoveries make it possible to retrace nearly 7000 years of history in Formigny.

Other information: François Charraud, head of research at INRAP will talk about these excavations during a conference that will take you on a journey from prehistory to the present day. An exhibition will also be presented to the public.

The youngest will not be forgotten with an exhibition adapted to sensitize the children to archaeology.

The exhibition will be visible at the Médiathèque Renée Duval of Molay-Littry, from June 23, 2023 to July 22, 2023. It will highlight the work of archaeologists on the site and present the results of excavations. A series of explanatory and playful panels will be dedicated to children to help them discover archaeology.

A principios de año, un equipo del Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) realizó una excavación de dos meses en Formigny-La-Bataille (Calvados), previa a la creación de una zona industrial a pequeña escala por Isigny-Omaha Intercom. Los arqueólogos descubrieron numerosos vestigios desde la prehistoria hasta nuestros días, en particular un asentamiento de finales del Neolítico Temprano y los primeros campos de la Edad del Bronce. También han revelado huellas de ocupación del yacimiento en la época moderna y algunos restos de la Segunda Guerra Mundial. De este modo, los descubrimientos permiten remontar casi 7.000 años de historia en Formigny.

Información complementaria: François Charraud, jefe de investigación del INRAP, hablará de estas excavaciones durante una conferencia que le llevará a un viaje desde la prehistoria hasta nuestros días. También se presentará al público una exposición.

Los más pequeños no serán olvidados con una exposición adaptada para sensibilizar a los niños a la arqueología.

La exposición podrá visitarse en la Médiathèque Renée Duval de Le Molay-Littry, del 23 de junio de 2023 al 22 de julio de 2023. Pondrá de relieve el trabajo de los arqueólogos en el yacimiento y presentará los resultados de las excavaciones. Se dedicará a los niños una serie de paneles explicativos y lúdicos para ayudarles a descubrir la arqueología.

Ein Team des Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) führte Anfang des Jahres eine zweimonatige Ausgrabung in Formigny-La-Bataille (Calvados) durch, die im Vorfeld der Einrichtung eines Gewerbegebiets durch Isigny-Omaha Intercom durchgeführt wurde. Die Archäologen legten zahlreiche Überreste aus der Vorgeschichte bis in die Gegenwart frei, darunter eine Siedlung aus dem späten Altneolithikum und erste Felder aus der Bronzezeit. Außerdem wurden Spuren einer Besiedlung des Geländes in der Neuzeit und einige Überreste aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Die Funde ermöglichen es, die fast 7000-jährige Geschichte von Formigny nachzuvollziehen.

Weitere Informationen: François Charraud, Forschungsleiter am INRAP, wird in einem Vortrag über die Ausgrabungen berichten und Sie auf eine Reise von der Vorgeschichte bis in die Gegenwart mitnehmen. Außerdem wird eine Ausstellung gezeigt.

Für die Jüngsten gibt es eine kindgerechte Ausstellung, die das Bewusstsein für Archäologie schärfen soll.

Die Ausstellung wird vom 23. Juni 2023 bis zum 22. Juli 2023 in der Mediathek Renée Duval in Le Molay-Littry zu sehen sein. Sie wird die Arbeit der Archäologen an diesem Ort hervorheben und die Ergebnisse der Ausgrabungen präsentieren. Eine Reihe von erklärenden und spielerischen Tafeln wird Kindern gewidmet sein, um ihnen die Archäologie näher zu bringen.

Mise à jour le 2023-05-23 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité